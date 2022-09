Er gaan al lange tijd geruchten dat er deze week een Nintendo Direct zou plaatsvinden en Nintendo heeft zojuist eindelijk de bevestiging gegeven. Er staat inderdaad een nieuwe uitzending gepland en die zal morgenmiddag om 16:00 uur plaatsvinden.

De showcase zal 40 minuten duren en de focus ligt voornamelijk op de games die Nintendo deze winter zal uitbrengen voor de Nintendo Switch. Als we de geruchten mogen geloven, zullen we meer horen over Zelda remakes, Metroid remasters en meer.

Vanzelfsprekend zal je de stream hier morgen op PlaySense kunnen volgen en de belangrijke nieuwtjes zullen we met trailers natuurlijk apart publiceren.