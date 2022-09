Het is razend populair en misschien heb je er al wel eens van gehoord, cryptocurrency mining of bitcoin mining. Je wist waarschijnlijk al dat je bitcoins kunt kopen op verschillende platformen, maar er zijn meer manieren om aan bitcoins te komen. Zo kun je ook bitcoins accepteren in ruil voor bepaalde goederen of diensten of je kunt deelnemen aan het minen van bitcoins. Wellicht denk je hierbij dan ook aan de game Minecraft, waarbij je ook aan het minen bent, maar er zijn speciale crypto mining games. Wat het minen van bitcoins precies is en hoe het werkt, leggen we je uit in dit artikel. Lees dus snel verder als je alles wilt weten over het minen van bitcoins.

Hoe werkt het minen van bitcoins?

Voordat we beginnen met de uitleg van cryptocurrency mining is het belangrijk om te weten wat blockchain is. Dit heb je waarschijnlijk al eens gehoord als je je hebt verdiept in de wereld van crypto en bitcoins. Een blockchain is een aaneenschakeling van blokken die met elkaar verbonden zijn. Ieder blok beschikt over data en een vingerafdruk. In ieder blok is de data van het vorige blok te vinden, maar ook als er maar een kleine aanpassing in de data of transacties is, zal er een nieuw blok ontstaan met een nieuwe vingerafdruk. De informatie en data voor het volgende blok wordt bij het minen van bitcoins gegenereerd door een computer. Hierdoor wordt door de computer het volgende blok als het ware ontgrendeld en zul je een beloning krijgen in de vorm van een nieuwe cryptocurrency. In principe kun je het zien als een game waarbij je een beloning krijgt voor het ontgrendelen van een nieuw blok. Je kunt deze manier hanteren voor het genereren van bitcoins, maar ook andere cryptocurrency, zoals terra luna.

Hoe begin je met bitcoins minen?

Het minen van bitcoins kan dan ook een erg lucratieve manier zijn om aan meer bitcoins en andere cryptocurrency te komen, maar hoe begin je met het minen van bitcoins? Hiervoor zijn verschillende opties. Zo kun je gebruik maken van een cloud mining, mining pools, mining games of je kunt ervoor kiezen om zelf mining apparatuur te kopen. Wanneer je gebruik maakt van cloud mining hoef je in principe helemaal niets zelf te doen en gaat een bedrijf voor jouw aan de slag met het minen van bitcoins. Daarnaast kun je je aansluiten bij een mining pool, waarbij je als het ware in een team werkt en de krachten bundelt. Hierdoor heb je meer kans op de beloning en om dus zelf een bitcoin te maken. Uiteraard kun je er ook nog voor kiezen om je eigen bitcoin mining apparatuur aan te schaffen en zelf te starten met het minen van bitcoins.

Games om goed te kunnen minen

Daarnaast kun je dus ook mining games spelen om aan cryptocurrency zoals bitcoins te komen. Ook bij minen geldt oefening baart kunst. Door het veel te doen zul je er uiteindelijk beter in worden en dit kun je doen door crypto mining games te spelen. Er zijn verschillende games die je kunt spelen om goed te kunnen minen. Zo stap je bij de game CrazyMiner in de schoenen van een computerexpert en moet je strategische keuzes maken. Je probeert bij deze game een zo groot mogelijk mining warehouse te creëren, waarbij de combinatie van je uitrusting, strategie en computer erg belangrijk is. In de game SpaceHeroes waan je je in de wereld van een astronaut. Je voert verschillende taken uit, waarbij je cryptocurrency of NFT’s kunt verdienen. Het spelen van crypto mining games is dus ook een manier om aan cryptocurrency te komen.