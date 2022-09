Netflix heeft reeds twee seizoenen van The Witcher uitgebracht en er is inmiddels een derde seizoen onderweg. De opnames hiervan zijn in april begonnen en het is behoorlijk opgeschoten, want vijf maanden later zit het er op.

Via Twitter heeft Henry Cavill, Geralt of Rivia in de serie, de hele crew bedankt voor het samenwerken bij dit nieuwe seizoen. Dit ging gepaard met een bericht van het officiële The Witcher account op Twitter met daarbij het schrijven dat het derde seizoen op tape staat.

De volgende fase is nu dat alles gemonteerd wordt en nadien zal het op de streamingdienst gezet worden. Een releasedatum is nog niet bekend, maar de voorgaande twee seizoenen werden allebei in december uitgebracht. De kans is dus groot dat het derde seizoen ook in december verschijnt.