Naast het aankondigen van een speciale DualSense controller in het teken van God of War: Ragnarök sloot Sony State of Play vanavond af met een nieuwe trailer van de aankomende exclusieve PlayStation 5 game.

De trailer laat een hoop fragmenten uit de game zien, waarbij de actie natuurlijk niet ontbreekt. Ook zien we in de trailer dat Kratos en Atreus weer schitterende locaties zullen bezoeken. Kortom, wacht niet langer en druk op play.