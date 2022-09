Hogwarts Legacy zal op 10 februari 2023 verschijnen voor verschillende platformen. Spelers op de PlayStation hebben echter een streepje voor, want zij krijgen een exclusieve quest: The Haunted Hogsmeade Shop. Deze quest is in de game gebouwd en voelt daardoor als onderdeel van het grotere geheel aan.

Cassandra Mason has a shop to sell you in Hogsmeade, but all is not as it seems in this run-down establishment. What sinister secrets lie beneath Madam Mason’s shop and why was she so keen to sell it? That’s a mystery Hogwarts Legacy players will discover in the Haunted Hogsmeade Shop quest exclusively available on PlayStation platforms.