GoldenEye 007 keert volgend jaar terug als klassieker op de Nintendo Switch via het Uitbreidingspakket. Kort na de aankondiging daarvan kwam Rare met het nieuws dat ze een remaster van de game zullen uitbrengen voor de Xbox, die gelijk bij release via Xbox Game Pass beschikbaar zal zijn.

Er is echter wat onduidelijkheid ontstaan omtrent de multiplayer, maar daarover heeft Microsoft nu een verklaring gegeven bij VGC. De game zal op de Xbox niet over een online multiplayer beschikken, waardoor je enkel lokaal met anderen kunt spelen.

“Xbox is excited to bring GoldenEye 007 to Xbox Game Pass for the very first time – a faithful recreation of a much-loved and iconic title. While there are no plans to include online multiplayer as part of GoldenEye 007 on Xbox Game Pass, Xbox is focused on bringing this title to players in the way they fondly remember, including local multiplayer mode, allowing up to four players to take to the couch in a battle of wits and skill.”