PowerWash Simulator heeft een lange tijd in early access gezeten, maar kwam eerder dit jaar dan officieel uit voor de pc. Ook kwam de game gelijk naar de Xbox en in onze review heb je kunnen lezen dat de game zeker de moeite waard is, als je het schoonspuiten van allerlei objecten interessant vindt tenminste.

Nieuws over een PlayStation of Nintendo Switch versie bleef echter uit, maar vandaag heeft FuturLab goed nieuws kunnen delen. Middels een hilarische trailer heeft de ontwikkelaar aangekondigd dat de game binnenkort naar de PlayStation 4, PlayStation 5 en Nintendo Switch komt.

Wanneer precies? Dat is niet bekend, gezien er nog geen releasedatum wordt genoemd.