Special | Square Enix Plays 2022 – Op uitnodiging van Square Enix mochten wij vorige week de Square Enix Plays 2022 bijwonen in Londen. Daar hebben wij de mogelijkheid gehad om meerdere Square Enix titels te spelen, die ook aanwezig waren op de Tokyo Game Show. Een paar van deze titels bespreken wij in deze special. Op die manier krijg je kort een aantal impressies van een aantal aanstaande titels. Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion komt binnenkort nog uitgebreid met een eigen preview op PlaySense voorbij. Veel van hetgeen we hebben gespeeld was op de Nintendo Switch, waarbij we te maken hadden met demo-timers, dus we hebben helaas niet altijd de volledige playthrough kunnen afronden. Niet ideaal, maar dat neemt niet weg dat we heel wat interessants kunnen delen, want de uitgever heeft een boeiende line-up voor dit najaar.

Dragon Quest Treasures

Erik en Mia, broer en zus van elkaar, bevinden zich op een Viking schip, waar onder het scheepsdek uitgebreid wordt gefeest en gezopen. Op het dek valt echter iets op: aan de mast hangt een kooi met daarin twee merkwaardige wezens. Namelijk een groen varkentje en een paarse kat, beide met vleugels. Jij, als Erik zijnde, schiet de kooi met je slingshot naar beneden, om de twee magische wezens te bevrijden. Erik en Mia zijn vervolgens getuige van een ruzie tussen de twee monsters die een onverstaanbare taal spreken. Omdat een van de Vikingen erachter komt dat de wezens zijn vrijgelaten, moeten Erik, Mia en de twee vliegende beesten van het schip ontsnappen, wat lukt. Aangekomen met een sloep op een onbekend eiland, vinden Mia en Erik een grot die twee magische dolken bevat. Bij het pakken van de dolken kunnen Mia en Erik ineens de twee monsters verstaan!

Porcus en Purrsula heten de twee deugnieten en samen openen zij een portaal waar Erik en Mia doorheen worden gezogen. Nu neem je de controle over Mia, die Erik en Purrsula niet kan vinden. Daarom ga je samen met Porcus op onderzoek uit. Jij bent op Draconia, en jij zult hier schatten zoeken, vrienden maken en vijanden bestrijden. De eerste vriend die we maakten was Poppet, een roze slime, die je helpt met het schatzoeken. Zij liet ons een visioen zien van een plek waar een schat ligt die we in de demo moesten opgraven. Het klassieke treasure hunting principe dus. Dit kwam een aantal keer voor in de demo, waarbij het real-time vechten met een heel team de gameplay mooi afwisselde. De demo werd helaas vroegtijdig afgekapt, maar het verhaal was intrigerend, de personages absurd en leuk, en ook de gameplay gaat van een leien dakje. Grafisch kan de game echter een portie meer details gebruiken, omdat de omgevingen vrij saai zijn om naar te kijken, maar desalniettemin een interessante titel.

Star Ocean: The Divine Force

Met maar 20 minuten op de teller (op de PS5) zijn wij als een speer door deze demo heengegaan. De laatste mainline Star Ocean game dateert alweer uit 2016, dus het is best bijzonder (en leuk) dat we weer aan de bak kunnen met deze RPG-franchise. Maar de eerste impressies zijn nou niet geheel positief. Het clubje waar we mee op pad gingen, bestaat uit Raymond, Laeticia en Albaird. De laatste twee personages zijn afkomstig van de planeet waar we ons bevonden, terwijl Raymond degene is die tussen planeten (en tijd) kan reizen. Inderdaad, er zijn een hoop vragen te beantwoorden. Technisch gezien heeft de game veel meer tijd nodig, omdat de graphics tijdens de cutscènes veel weg leken te hebben van PS3 footage (eerlijk waar). Shimmering bij shadows, low-poly gezichten, houterige animaties… het is niet echt best.

De gameplay was een warboel van schermpjes waar we geen genoeg tijd voor hadden om erin te duiken. Je vecht real-time in deze RPG en je kan onder de face buttons, cirkel, vierkant en driehoek een combo-string instellen. Tijdens het vechten kan je schakelen tussen de eerder genoemde personages en zo konden wij op die manier enige variatie in de gameplay houden. Ben je niet aan het vechten, dan maak je door middel van R1 gebruik van een vaardigheid, waarmee jij jezelf de lucht in kan lanceren door daarna te zweven. Tijdens het vechten kan je met deze vaardigheid meerdere vijanden tegelijk aanvallen. De omgevingen verschilden van ruïnes tot uitgestrekte bossen aan de voet van enkele bergen. Wij zijn uiteindelijk in een pittoresk dorpje beland waar we even op adem konden komen van het vele vechten, waarna we moesten stoppen met spelen. Star Ocean: The Divine Force heeft nog veel sleutelwerk nodig, voordat wij echt enthousiast kunnen worden van deze titel.

Harvestella

Als Final Fantasy en Harvest Moon een kind zouden krijgen, krijg je Harvestella. Voor je de game kan beginnen, maak je een eigen personage aan waarmee je het avontuur start. Jij ontwaakt in een kleurrijke wereld te midden van een conflict. Dit conflict gaat door het leven als ‘Quietus’, maar het hoe of wat is ook jou onbekend. Jij hebt namelijk last van geheugenverlies, dus werkelijk alles is een mysterie. Jij komt in de game een leuke dame tegen, genaamd Cres, die tevens een dokter is die je van harte aanraadt wat rust te nemen. Daarbij waarschuwt ze je voor ‘Omens’, waarvan jij opnieuw niet weet wat het is. In een mooi dorpje, Lethe Village, maak je kennis met de lokale mensen, totdat er een ‘meteoor’ vlakbij het dorpje ter aarde stort. Eenmaal op onderzoek, kom je erachter dat het een rescue-pod is met een Omen erin. Het blijkt een persoon te zijn in een rood harnas.

Het was wel even slikken toen we de game speelden op de Nintendo Switch (OLED): de resolutie is extreem laag. De game is erg wazig qua presentatie, en ook in de docked modus is de game er niet veel mooier op. Helaas hebben wij maar weinig van de gameplay kunnen uitproberen door de beperkte demo. We hebben echter in een tuin grond kunnen ploegen en zaadjes kunnen planten om hier gewassen uit te oogsten. Ook liepen we Lethe Village uit en bezochten we Njord Steppe, omdat wij resources nodig hadden om gereedschappen te maken, die we weer nodig hebben om verder te kunnen tuinieren. Op de Njord Steppe hebben we iets van de combat kunnen proeven. Niet meer dan een simpele hak en slag hebben we kunnen uitvoeren, terwijl we tussendoor in het landschap resources aan verzamelen waren. Harvestella is een mix van farmen, vechten en het uitpluizen van het Quietus vraagstuk dat het land teistert, wat voor een interessante mix aan elementen zorgt. Grafisch kan het echter nog wel een update gebruiken.

Valkyrie Elysium

Jij bent een Valkyrie, een jongedame die Lenneth heet die erop uitgestuurd wordt om Odin te helpen om onreine wezens te ontdoen van hun bestaan. Je bent eigenlijk een ordinaire clean-up girl, die een hoop gespuis te lijf gaat met een zwaard, magie en ‘Einherjar’. De Einherjar zijn, in de volksmond, summons die je kunt oproepen die met je mee kunnen vechten. Deze bestaan uit verschillende elementen, waarnaast je ook nog eens gebruik kunt maken van Divine Arts (magie). Gecombineerd met het vechten met je zwaard (lichte en zware aanvallen) heb je een behoorlijk repertoire aan offensieve middelen ter beschikking.

Dit maakt het spelen van Valkyrie Elysium zeer plezierig, alleen hopen we iets meer diversiteit in de vijanden te krijgen. Deze kwamen namelijk erg eentonig over en ditzelfde valt ook te zeggen over de omgevingen in de demo. We hebben een flink stuk van de demo kunnen spelen (op de PlayStation 5) en we zijn niets anders dan positief gestemd over het totaalpakket, op de paar eerdere genoemde punten na. In de PlayStation Store is inmiddels een demo van Valkyrie Elysium te downloaden en we raden iedereen dit van harte aan. Dit alleen al om even de fijne en boeiende combat eens uit te proberen.

The DioField Chronicles

Met een koets die in haast tussen de bomen doorraast beginnen we de demo van The DioField Chronicles. Een onbekende blonde meid wordt achterna gezeten door een groep bandieten. Een clubje van drie nobele huurlingen schiet te hulp. Dit zijn Andrias, Izelair en Fredet, een team waar je het verhaal mee volgt. Eenmaal de bandieten verdreven, kom je erachter dat degene die je gered hebt Lorraine Luckshaw is, een overheidspersoon. In The DioField Chronicles is er namelijk een groot conflict gaande, waarbij een zelf uitgeroepen koninkrijk bestaande uit bandieten, Trovelt Schoevia, vecht tegen Rowetale Alliance voor totale dominantie over het land. DioField is een eiland dat (tot nu toe) buiten schot is gebleven, alwaar het koninkrijk van Alletain is gevestigd. In deze RTTB (Real Time Tactical Battle) game probeer je je hoofd boven water te houden door het gespuis van het vijandelijke rijk tegen te houden en de Rowetale Alliance een handje te helpen.

De gameplay is te vergelijken met die van Fire Emblem: The Three Houses, alleen een stuk dynamischer. Er is geen sprake van beperkte bewegingsruimte, omdat je altijd personages kan verplaatsen en (speciale) aanvallen kunt gebruiken wanneer je wilt (mits het niet op cooldown staat). Een vrij snelle en actievolle gameplay is daarmee een zekerheid. Naarmate we de demo verder speelden, werd het team uitgebreid wat voor heel veel diversiteit in de gameplay zorgt. The DioField Chronicles belooft wat dat betreft erg vermakelijk te worden. Tussen de missies door dwaal je ook nog eens rond in een kasteel, vol personages die je al dan niet extra zijmissies geven en meer. Wat ook niet onopgemerkt mag blijven is dat Rawin Djawadi (Game of Thrones, House of the Dragon) de muziek verzorgt voor The DioField Chronicles. Eentje om in de gaten te houden.

Dit was een behoorlijke greep uit de najaarstitels van Square Enix, die we op het evenement hebben kunnen spelen. Duidelijk is dat de uitgever genoeg te bieden heeft dit najaar en dan hebben ze ook nog PowerWash Simulator voor andere platformen in de pijplijn zitten, Life is Strange voor de Nintendo Switch en tot slot NieR: Automata, eveneens voor de Switch. Blijf PlaySense ook in de gaten houden om meer te weten te komen over Zack in Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion.