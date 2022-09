Horror-fans kunnen dit jaar nog van een aantal games in hun favoriete genre genieten. Een daarvan is The Chant. Van deze titel is een nieuwe video verschenen die het geluid van de game belicht.

In de video laten audio director Paul Ruskay en creative director Mike Skupa onder andere weten dat één van de grootste invloeden voor de audio van The Chant, de John Carpenter-films uit de jaren 70 zijn. Er wordt ook met verschillende andere muzikanten gewerkt om zo goed mogelijke muziekstukken te krijgen die bij de desbetreffende scenes passen. Dit en meer kan je zien en horen in de onderstaande video.

Onze Chris heeft vorige maand al even een vroege versie van The Chant kunnen spelen en daaruit blijkt dat het qua sfeer wel goed zit met de game. De gehele preview kan je hier nalezen.