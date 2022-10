Begin november kunnen horrorliefhebbers weer smullen van een nieuwe titel, namelijk The Chant. Deze spirituele horrorgame zal op 3 november verschijnen en in onze preview waren we al zeer geïntrigeerd door deze game. Qua sfeer zit het allemaal erg goed in elkaar, maar helaas is de combat nog niet waar het zijn moet, maar de ontwikkelaar heeft nog tijd. Als je erg geïnteresseerd bent in deze game, dan is deze nieuwe trailer helemaal voor jou.

In deze gameplay trailer van The Chant krijgen we namelijk een helder overzicht voorgeschoteld van wat je allemaal mag verwachten. Veel aspecten, zoals de combat, verkennen, crafting, vijanden en de spirituele wereld komen voorbij wat het zeker een boeiende video maakt. Dit alles krijgt ondersteuning met commentaar van de creative director en hij voorziet je van nuttige informatie tijdens de gameplay beelden.