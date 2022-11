Horrorliefhebbers die The Chant al enige tijd aan het volgen zijn, hebben nu een reden om feest te vieren. De game is namelijk verschenen en je kunt dus nu aan de slag met protagonist Jess, die maar wat graag tot rust wil komen op een mooi eiland. Het is al gauw gedaan met de rust wanneer ze merkt dat het niet helemaal zuivere koffie is in dit kuuroord en dat is duidelijk terug te zien in de launch trailer.

Zo kent Jess maar nauwelijks rust, want ze moet het al snel opnemen tegen allerlei mysterieuze wezens en monsters. Het is aan jou om uit te zoeken wat er precies gaande is op dit eiland en het lijkt erop dat je het moet opnemen tegen een geheimzinnige cult. De launch trailer zet duidelijk de toon en we zien diverse monsters voorbij komen die één voor één jou met haar en huid willen verslinden.

Onze review van The Chant mag je binnenkort verwachten.