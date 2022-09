Het is niet gebruikelijk dat er dingen uit de stallen van Rockstar Games lekken, dus dit kan als groot nieuws beschouwd worden. Eerder vandaag verschenen er plots tweets van diverse accounts op Twitter met beelden die mogelijk van Grand Theft Auto VI zouden zijn. Nu is dit ook nog eens bevestigd met dank aan Jason Schreier, die contact heeft opgenomen met Rockstar Games om dit te bevestigen.

Zoals Schreier ook al in zijn tweet zegt is dit een ware nachtmerrie voor Rockstar. De beelden zijn natuurlijk niet representatief voor het eindproduct, maar toch lijken sommige gamers hun oordeel alweer klaar te hebben. Mocht je erg benieuwd zijn naar waar Grand Theft Auto VI heen gaat is het interessant om onderstaande beelden te bekijken. Maar als je jezelf liever laat verrassen zouden wij het niet doen. Rockstar kennende zal het eindresultaat namelijk vele malen indrukwekkender zijn dan deze gelekte beelden.

GTA 6 gameplay leak. Seems very VERY legit. pic.twitter.com/tZjpfA1M2T — Mars (@Mars69lol) September 18, 2022

Idk it definitely could be pic.twitter.com/Sm0NTyg59M — Puff (@BigBadHuff) September 18, 2022