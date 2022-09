Op 11 augustus 2023 vlamt de Gran Turismo-film de zalen in. Aan het roer staat niemand minder dan Neill Blomkamp, bekend van het pareltje District 9, maar ook het meer dan aardige Elysium. Ook de cast bevat enkele bekende gezichten. Zo zullen we Stranger Things ster David Harbour aan het werk kunnen zien als een oude coureur, die een jongere chauffeur – gespeeld door Archie Madekwe – onder zijn hoede neemt. Toch zeker niet verkeerd, als je het ons vraagt.

De groep grote namen blijft echter in omvang toenemen. Zo zou niemand minder dan Orlando Bloom (Legolas in The Lord of the Rings, Will Turner in de Pirates of the Carribean-films) de rol van een antagonist op zich nemen. Volgens The Hollywood Reporter speelt Bloom een marketing executive, die motorsport wil verkopen en zo mogelijk onzacht in aanraking komt met het duo Harbour-Madekwe. Wij zijn alvast benieuwd wat voor resultaten dat zal opleveren.