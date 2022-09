Rainbow Six Siege draait nu al flink wat jaar mee en krijgt nog altijd uitstekende ondersteuning. Vrij recent is de game nog meer op gaan bloeien dankzij het nieuwe seizoen Operation Brutal Swarm. Dat is niet het enige voor de game, want er komen nu mogelijk ook wat bekende worstelaars als skins naar de game toe.

Data miner lungu_r6 vond namelijk een afbeelding in de bestanden waarop we iconische WWE-worstelaars The Undertaker en Becky Lynch zien. Voor welke Operators de skins precies zijn is nog onduidelijk. Toch lijkt het er in de afbeelding sterk op dat The Undertaker een skin zal zijn voor Blackbeard en Becky Lynch een skin voor Thorn. Hieronder kan je de gevonden afbeelding bekijken.

Wanneer en of deze skins naar de game komen, is nog onbekend.