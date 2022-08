Ubisofts Rainbow Six Siege bestaat nu al bijna zeven jaar en gaat nog steeds erg lekker. De ontwikkelaar heeft bij de Grand Finals van het Rainbow Six Berlin Major toernooi de gloednieuwe update genaamd Brutal Swarm aangekondigd.

De nieuwe update brengt zoals gewoonlijk een nieuwe Operator. Ditmaal gaat het om de Singaporese ‘Grim’. Grims arsenaal brengt nieuwe unieke addities naar Siege, zo beschikt het personage over de Kawan Hive launcher en microtech bots. De launcher schiet projectielen af waar bijenkorven met een bijbehorende zwerm mechanische bijen uitkomen. Grim functioneert vooral als een support klasse, want de bijen zullen namelijk de locatie van vijanden weergeven, die door de zwerm heenlopen, én een debuff toepassen.

Naast Grim legt Brutal Swarm volgens de ontwikkelaar de fundering voor de toekomst van Rainbow Six Siege. Zo wordt het recoil systeem herzien en krijgen attachments daarin een belangrijkere rol om experimenteren aan te moedigen. Verder wordt Stadium toegevoegd aan de ranked en casual playlists, met een nieuwe map op de planning voor aankomend seizoen. De ontwikkelaar is ook nog van plan om wat quality of life functies te implementeren voor een betere spelervaring.

Rainbow Six Siege Year 7 Season 3 gaat op 6 september van start met Operation Brutal Swarm. De update is ook al speelbaar op de pc-testserver vanaf vandaag.