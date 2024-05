Rainbow Six draait al zo lang mee dat we inmiddels in het negende jaar aan seizoenen voor de shooter zitten. Het volgende seizoen, Operation New Blood, gaat op 11 juni van start en Ubisoft heeft nu de eerste details bekendgemaakt.

Zoals gebruikelijk mogen we hier en daar wat nieuwe zaken verwachten, maar ook reeds bestaande elementen zijn van een rework voorzien. De belangrijkste informatie hieronder op een rijtje.

Recruit Operator rework

Recruit heeft nu een frisse look en beschikt over twee nieuwe archetypes om als aanvaller of verdediger te spelen, evenals de mogelijkheid om hun uitrusting aan te passen door twee gadgets te kiezen uit de bestaande beschikbare gadgetpool, afhankelijk van hun rol. Hierdoor kan de Recruit zich aanpassen aan de strategieën van spelers, gaten opvullen waar nodig en nieuwe spelers de kans geven om verschillende secundaire gadgets en gameplaytactieken te verkennen.

Striker, de aanvallende rekruut, kan twee verschillende gadgets kiezen uit het brede scala aan aanvallende secundaire gadgets. Denk bijvoorbeeld aan claymores, EMP-granaten, hard breach charges of flitsgranaten. Striker is bewapend met de M4 of M249 als primair wapen en een 5.7 USG of ITA 125 als secundair wapen. De defensieve rekruut Sentry kan kiezen uit elke defensieve secundaire gadget in het arsenaal, zoals C4’s, impactgranaten of een inzetbaar schild. Sentry’s uitrusting bestaat uit de Commando 9 of M870 als primair wapen en de C75 Auto of Super Shorty als secundair wapen.

Balans tweaks

Met Operation New Blood komen er balanceringswijzigingen voor verdedigende Operators Fenrir en Solis, die te sterk waren in matches en veel aandacht opeisten van aanvallers. Het aantal F-Natt Dread Mines in Fenrirs bezit is teruggebracht tot 4 en ze zijn niet langer kogelvrij. Daarnaast zijn voor het eerste deel van de balanceringsupdate van Solis de duur en het bereik van haar SPEC-IO Elektro Sensor verminderd om de feedback van spelers te weerspiegelen en de balans tussen aanvallers en verdedigers te bewaren.

R6-lidmaatschap

Houders van een actief lidmaatschap zullen maandelijks exclusieve content ontvangen, waaronder tijdelijke uitrusting, geanimeerde Legendary skins, 10x Battle level skips, een Bravo Pack en toegang tot de Premium Battle Pass.

Andere details zijn als volgt: