Rainbow Six Siege is al sinds 2015 verkrijgbaar en ontvangt nog altijd uitgebreide ondersteuning van Ubisoft, waarmee het inmiddels een behoorlijk langlopende game is. Naast nieuwe seizoenen en content, zal de game nu ook volledige cross-play krijgen.

Deze feature zal geïntroduceerd worden met de start van seizoen 4 in het negende jaar van de game, dat de naam Operation Collision Point draagt. Eerder werd er al cross-play aan de game toegevoegd, dit tussen de pc, Amazon Luna en Stadia. Daar komen dus nu de PlayStation en Xbox bij.

De update zal op 3 december uitgebracht worden.

Crossplay will now be available between consoles and PC. Note that if a squad has a PC player in it, they will always join the PC matchmaking pool. Furthermore, console players playing Ranked will maintain a PC progress rank that is separate from their console rank.