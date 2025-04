Gerucht: Ubisoft werkt aan turn-based strategie Rainbow Six Siege-game

Ubisoft heeft recent Rainbow Six Siege X aangekondigd, wat een uitbreiding en vernieuwing is van de bestaande titel. Dat is echter niet het enige wat in ontwikkeling is binnen deze franchise, want volgens een nieuw gerucht wordt er ook gewerkt aan een turn-based strategie game.

Op basis van twee bronnen schrijft Insider Gaming dat de gameplay van deze titel enigszins vergelijkbaar is met die van Diablo IV en XCOM, waarbij spelers de controle krijgen over Operators, die in een strategische game gebouwen moeten binnenvallen, gijzelaars moeten bevrijden en meer.

De gameplay loop zou erg vergelijkbaar zijn met die van Rainbow Six Siege en de speelduur is ongeveer 25 tot 30 uur, al is dat wel wat afhankelijk van de skills van de spelers. De game is in ontwikkeling voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Het duurt nog een of twee jaar vooraleer de game uitkomt.

Indien dit inderdaad het geval is, dan krijgen we misschien later dit jaar tijdens Ubisoft Forward wel een officiële onthulling.