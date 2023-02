Rainbow Six Siege is nu al bijna acht jaar uit en wordt nog altijd actief ondersteund. Ook voor het achtste jaar staat er weer een hele rits content gepland, en nu heeft Ubisoft bekendgemaakt wat we van het eerste seizoen van jaar 8 kunnen verwachten.

Het nieuwe seizoen heet ‘Operation Commanding Force’ en zal een nieuwe Braziliaanse operator genaamd Brava introduceren. Brava zal gebruik kunnen maken van haar Kludge Drone, waarmee zij vijandelijke elektronische apparaten kan uitschakelen. Daarnaast brengt het nieuwe seizoen ook een aantal verandering zoals een rework van het reload systeem, automatische demping van mensen online, een uitbreiding van de anti-cheat systemen en uitdagingen voor beginners om gemakkelijker bekend te raken met het spel en de mechanics.

Het nieuwe seizoen gaat op 7 maart van start, maar Brava is vrij te spelen in het premium gedeelte van de nieuwe Battle Pass. Je kunt hieronder de eerste Brava gameplay bekijken.