Onze goede vriend Rick Sanchez, die we allemaal kennen van de serie Rick and Morty, zal worden toegevoegd aan de game MultiVersus. Hij zou een ranged personage zijn en zou gebruikmaken van zijn wapens en wetenschappelijke hulpmiddelen om de vijand te verslaan.

Player First Games kwam met een korte video en die kan je hieronder terugvinden. Rick Sanchez is in het filmpje natuurlijk weer zijn eigen zelve; boerend en nonchalant. Een datum voor zijn aankomst in de game is er nog niet, dus als je met een ranged personage wilt spelen, raden we je Bugs Bunny en Tom and Jerry aan.

MultiVersus is gratis beschikbaar op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.