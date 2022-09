Blizzard Entertainment heeft een nieuwe trailer voor World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic uitgebracht. De trailer, die de naam Journey heeft gekregen, is door de World of Warcrafty community creator Hurricane gemaakt. Je kunt de trailer hieronder bekijken.

World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic komt op 26 september uit. De re-release van de uitbreiding bevat naast bekende zones zoals Grizzly Hills en Dragonblight ook de originele raids, dungeons en andere features zoals die destijds al werden geïntroduceerd.