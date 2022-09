Microsoft heeft vandaag een nieuwe kleurstelling voor de Xbox Wireless controller aangekondigd: Mineral Camo Special Edition. Het is de vierde kleurstelling in de reeks, waarin eerder al Night Ops Camo, Arctic Camo en Daystrike Camo uitkwamen.

De controller is ook gelijk te verkrijgen en dit vooralsnog via de Xbox website. Hier kost de controller € 64,99 en bij interesse kan je hier terecht. De controller zelf is verder identiek aan een reguliere Xbox Wireless controller, dus het onderscheidende vermogen zit hem in de camouflage.

Razer heeft als accessoire een oplaadstation uitgebracht met kleuren die overeenkomen. Die zien we echter nog niet in de Xbox Store, dus het is even afwachten of die ook in de Benelux beschikbaar komt.