Met het aanbreken van de maand oktober stappen we het drukke najaar in en dat is gelijk te zien aan de nieuwe releases die op het programma staan. We mogen de komende vier weken allerlei nieuwe games verwachten, waaronder een paar hoogvliegers zoals Overwatch 2, Modern Warfare 2, Mario + Rabbids: Sparks of Hope, Bayonetta 3, Scorn en meer.

We hebben alle bevestigde releases hieronder op een rijtje gezet en zoals je kunt zien ziet deze maand er absoluut niet verkeerd uit.

Week van 7 oktober

Dakar Desert Rally (PS4/PS5/X1/XSX/Pc)

Overwatch 2 (PS4/PS5/X1/XSX/Pc/Switch)

NieR: Automata – The End of YoRHa Edition (Switch)

No Man’s Sky (Switch)

Week van 14 oktober

The Last Oricru (PS5/XSX/Pc)

Asterix & Obelix XXXL: The Ram from Hibernia (PS4/PS5/X1/XSX/Pc/Switch)

Dragon Ball: The Breakers (PS4/X1/Pc/Switch)

PGA Tour 2K23 (PS4/PS5/X1/XSX/Pc)

Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway (PS4/PS5/X1/XSX/Pc)

No More Heroes III (PS4/PS5/X1/XSX/Pc)

NHL 23 (PS4/PS5/X1/XSX)

Week van 21 oktober

A Plague Tale: Requiem (PS5/XSX/Pc/Switch)

Mario + Rabbids: Sparks of Hope (Switch)

New Tales from the Borderlands (PS4/PS5/X1/XSX/Pc/Switch)

Scorn (XSX/Pc)

Gotham Knights (PS5/XSX/Pc)

Ghostbusters: Spirits Unleashed (PS4/PS5/X1/XSX/Pc)

Persona 5 Royal (PS5/X1/XSX/Pc/Switch)

Week van 28 oktober

Star Ocean: The Divine Force (PS4/PS5/X1/XSX/Pc)

Bayonetta 3 (Switch)

Call of Duty: Modern Warfare 2 (PS4/PS5/X1/XSX/Pc)

Mount & Blade II: Bannerlord (PS4/PS5/X1/XSX/Pc)

Charon’s Staircase (PS4/PS5/X1/XSX/Pc/Switch)

Ga jij één van deze games halen, of misschien meer dan één? Laat het hieronder weten.