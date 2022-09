We zitten al even te wachten op de nieuwe uitbreiding voor World of Warcraft, Dragonflight genaamd en Blizzard Entertainment heeft nu bekendgemaakt wanneer we de uitbreiding precies mogen verwachten. Via een nieuw bericht op de website van de game laten ze weten dat de livegang voor 29 november gepland staat.

Om precies te zijn staat de release gepland om middernacht van 28 op 29 november en bij deze aankondiging is tevens een nieuwe trailer uitgebracht, die je hieronder kunt bekijken. Deze uitbreiding komt natuurlijk met de nodige vernieuwingen en een algemeen overzicht daarvan kan je hier vinden.