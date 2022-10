Tencent is absoluut geen kleine naam meer in de videogame industrie, dit mede door diverse investeringen in uitgevers en ontwikkelaars. Veel van deze investeringen beperken zich tot een minderheidsbelang, maar als we een rapport van Reuters mogen geloven, zal hier in de toekomst verandering in komen.

Bronnen van de internationale nieuwsdienst zeggen namelijk dat Tencent de strategie verschoven heeft en dat men de middelen wil uitbreiden, met name in het Westen. Hiervoor zou het conglomeraat agressievere en vooral op grotere schaal overnames willen doen. Dit betekent dus meerderheidsbelangen bij ontwikkelaars en uitgevers en dat Tencent op termijn meer te zeggen heeft over welke projecten (niet) door zullen gaan.

Tegenover Reuters zegt Tencent dat ze altijd op zoek zijn naar ‘innovatieve bedrijven met getalenteerde teams’. Afgelopen september maakte Tencent met Ubisoft een deal, waarmee het bedrijf met 11% van de taart de grootste aandeelhouder gaat worden.