Het is de eerste dinsdag van de nieuwe maand en dat betekent natuurlijk een update wat betreft PlayStation Plus. Sony heeft vanmiddag de nieuwe titels aan het aanbod toegevoegd, die abonnees van PlayStation Plus Essential, Extra én Premium nu kosteloos kunnen downloaden en spelen.

De games die voor deze maand beschikbaar zijn, zijn Hot Wheels Unleashed (PS4/PS5), Injustice 2 (PS4) en Superhot (PS4). Door op de titels te klikken ga je direct naar de PlayStation Store. Zo kun je de games aan je downloadlijst toevoegen of downloaden naar je console.

Niet bekend met de games, check dan de video hieronder. PlayStation Plus abonnement nodig? Klik dan hier (en hier voor België).