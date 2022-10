De PlayStation 5 is hét platform waar de aandacht voornamelijk naar uitgaat, maar ook de PlayStation 4 blijft nog altijd relevant. God of War: Ragnarök verschijnt bijvoorbeeld voor beide systemen en dat is zeker niet het einde qua Triple-A releases op het oudere platform. Hoewel Sony niet duidelijk is over wat er nog meer naar de PlayStation 4 komt, geeft men wel aan dat ze de miljoenen gamers op dat platform niet in de kou zullen laten staan.

In een interview met Axios zegt Hermen Hulst, baas van PlayStation Studios, dat ze titels per stuk bekijken en dan bepalen of er een PlayStation 4-versie van gemaakt wordt. Dit betekent in de praktijk dat sommige exclusieve games op beide platformen uitkomen, maar andere titels weer alleen op de PlayStation 5. Zo weten we bijvoorbeeld dat Marvel’s Spider-Man 2 en Marvel’s Wolverine specifiek in de maak zijn voor de PlayStation 5.

“We certainly don’t want to forget the millions of active players on PS4, and we want to ensure there are great games for them as well. We’re evaluating it on a case-by-case basis.”

Dit is toch een interessante omslag qua benadering. Sony Interactive Entertainment president Jim Ryan gaf immers voor de release van de PlayStation 5 nog aan dat het bedrijf in generaties gelooft. Van dat geloof is PlayStation dus blijkbaar afgestapt.