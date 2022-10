Op 7 oktober zal niet alleen de Nintendo Switch-versie van No Man’s Sky in de (digitale) winkels liggen, er zal ook een nieuwe update beschikbaar worden gesteld voor alle platformen. Hello Games heeft nu een tipje van de sluier opgelicht over wat je hier zoal van mag verwachten.

In een interview met Eurogamer heeft Sean Murray – de oprichter van Hello Games – aangegeven dat update 4.0 voor No Man’s Sky nieuw modi brengt, waaronder een ‘relaxed mode’. Hierin ligt de focus volledig op exploratie en veel minder op overleven en grinden naar grondstoffen.

De survival modus van No Man’s Sky wordt met de nieuwe update ook aangepakt, waardoor deze meer uitdagingen en een meer unieke ervaring biedt. Je kunt tevens gebruikmaken van ‘custom games’. Hiermee kan je bijvoorbeeld de moeilijkheidsgraad op meerdere manieren aanpassen en met verschillende opties de ‘pacing’ van het spel veranderen.