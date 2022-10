Warhammer 40K: Inquisitor Martyr verscheen in 2018 en de ontwikkelaar wist destijds niet helemaal de juiste snaar te raken. In onze review zagen we de potentie van de game wel, maar in de uitwerking was het wat mis gegaan. Vier jaar verder inmiddels, probeert de ontwikkelaar het opnieuw en de game zal uitgebracht worden onder de naam Warhammer 40K: Inquisitor Martyr Ultimate Edition.

Deze versie zal op de current-gen consoles verschijnen en brengt wat upgrades met zich mee. Uiteraard mag je een betere visuele kwaliteit verwachten, de multiplayer modi zijn cross-gen beschikbaar en de DualSense controller van de PS5 zal optimaal benut worden. Ook zal alle voorgaande content – 25 verschillende uitbreidingen om precies te zijn – beschikbaar zijn in deze verbeterde uitgave.

Vanaf 27 oktober mag je deze nieuwe editie in de schappen verwachten. Hieronder de volledige lijst aan verbeteringen.