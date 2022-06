Sinds de Warhammer licentie niet meer onder één uitgever valt, wat voorheen THQ was, regent het aan alle kanten Warhammer-games. Sommige minder geslaagd, andere juist weer erg goed. Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr viel wat ons betreft een beetje in het midden ten tijde van de release, maar zal gaandeweg absoluut beter zijn geworden. En natuurlijk wordt het alleen maar nog beter met de kracht van de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Van deze versie mogen we natuurlijk 4K-ondersteuning verwachten naast verbeterde textures, schaduwen en physics. Ook zal de versie voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S cross-gen multiplayer ondersteunen met de last-gen consoles. En in het geval van de PlayStation 5 mogen we ook volledige functionaliteit met de DualSense controller verwachten. We mogen deze verbeterde versie later dit jaar verwachten, maar wanneer precies is nog niet duidelijk.