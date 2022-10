Over een maand verschijnt God of War: Ragnarök in de winkels voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Om er zeker van te zijn dat de releasedatum gehaald wordt, is het goud gaan van de game belangrijk. Dat is namelijk het moment waarop de game qua ontwikkeling is afgerond.

God of War: Ragnarök heeft deze gouden status nu bereikt, zo laat Sony Santa Monica via Twitter weten. Dit betekent dat de game op disc gedrukt kan worden en klaargezet gaat worden in de PlayStation Store voor de pre-load.

Ondertussen zal het team ongetwijfeld nog doorwerken aan een patch voor launch. Desalniettemin is de game op zichzelf nu in z’n geheel klaar, waardoor we dus zeker op 9 november met Kratos en Atreus aan de slag kunnen.