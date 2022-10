Zoo Tycoon is een gameserie waarin je de touwtjes in handen krijgt van een dierentuin. De franchise gaat nu ook buiten de gamesindustrie zijn heil zoeken, want er is een heus bordspel onderweg.

Het Zoo Tycoon-bordspel is voor 2 tot 4 spelers en de bedoeling is hetzelfde als in de games: bouw een zo succesvol mogelijke dierentuin. Dit betekent dat er genoeg geld binnen dient te komen, maar ook dat de dieren goed moeten worden verzorgd.

Het is de bedoeling dat het bordspel volgend jaar op de markt zal komen, zo meldt Eurogamer. Binnenkort zal er een Kickstarter-campagne starten en kan je het spel aanschaffen. Wat de kosten zijn, is nog niet bekend.