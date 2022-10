Meta blijft zich ontwikkelen op het vlak van virtual reality headsets en daarom heeft het bedrijf nu de Meta Quest Pro aangekondigd. Deze headset zou zo’n 50% sterker moeten zijn dan de Meta Quest 2 en verschijnt op 25 oktober voor een prijs van € 1799,99.

Een behoorlijk fors bedrag, maar hiervoor krijgen kopers natuurlijk de headset en twee high-end controllers, een beschermhoes, een oplader en de benodigde kabels. Qua specificaties mogen we intern 256GB opslag verwachten, 12GB werkgeheugen en twee lcd-schermen met een resolutie van 1800×1920.

Meer informatie kun je op deze website vinden.

In ander nieuws heeft Meta drie ontwikkelaars aangekocht, dit zijn Armature Studio, Twisted Pixel en Camouflaj. Deze laatste is bekend van onder andere Iron Man VR. Armature heeft eerder gewerkt aan Resident Evil 4 VR en Twisted Pixel is bekend van The Maw.