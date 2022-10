Review: LEGO Bricktales – In de afgelopen jaren hebben we veel LEGO-games zien verschijnen. Dit vrijwel altijd van de hand van Traveller’s Tales. Prima games, maar wel titels die afgezien van de licentie telkens min of meer hetzelfde doen – LEGO Dimensions uitgezonderd. Met de toenemende populariteit van LEGO is het niet gek dat er meer ontwikkelaars zijn die naar de bouwsteentjes kijken en er ook andere concepten op loslaten. Een hiervan is LEGO Bricktales, die het effectief bouwen met LEGO centraal stelt in een platformavontuur dat relatief compact van aard is. Een game die compleet anders is dan de andere LEGO-games, maar wel minstens zo leuk is om te spelen.

Het attractiepark van opa

LEGO Bricktales is een game die relatief compact van aard is. Je komt namelijk bij het attractiepark van opa terecht, dat niet in al te beste staat verkeert. Hij wil graag de attracties in volle glorie herstellen, maar daar zijn magische stenen voor nodig. Die zijn echter op hun beurt weer verborgen in verschillende levels en jij zal die bezoeken om aan opa’s wens te voldoen. Wat volgt is een avontuur in de jungle, woestijn, stad, Caraïben en meer. Hierbij krijg je per level telkens een soort kubus voorgeschoteld, die van een redelijke omvang is maar toch compact aanvoelt doordat het in meerdere lagen is opgebouwd.

Het is aan jou om de levels door te gaan en daarin de opdrachten te voltooien die je krijgt van de aanwezige figuren. Dit bestaat uit eigenlijk twee hoofdonderdelen. Het verzamelen van collectables en het oplossen van puzzels. Dat eerste is iets wat je de gehele game door doet en pas na het uitspelen van de levels daadwerkelijk kan afronden, omdat je bepaalde plekken in de levels alleen kan bereiken met specifieke speciale krachten die je pas gaandeweg vrijspeelt. Op die manier is er gelijk een herspeelbaarheid in de game geïntegreerd als optionele manier om de gameplay te verlengen.

De kern van de gameplay is echter het puzzelen en daar heb je eveneens de speciale krachten voor nodig, alsook jouw bouwskills. Zo zul je ergens halverwege de game in de woestijn een kraan zien die een zandheuvel op moet, maar die is te stijl. Je krijgt dan de mogelijkheid om met een vastgesteld aantal blokken een oprit te bouwen, zodat de kraan het punt kan bereiken. Hoe je dit bouwwerk in elkaar steekt mag je zelf weten, zolang de testrobot het einde maar weet te halen. In de stad zul je voor bijvoorbeeld een vrachtwagen weer een brug moeten bouwen en zodra je de Caraïben bezoekt, waar het wemelt van de piraten, is het zaak een standaard voor papegaaien op te zetten.

Bouwen kan lastig zijn

De gameplay wisselt wat dat betreft af tussen het bouwen van allerlei constructies en omgevingspuzzels. Hiervoor zijn de speciale krachten belangrijk. Denk hierbij aan een hoverboard die op een specifieke lijn van A naar B kan gaan, waardoor je eerder onbereikbare plekken alsnog kunt bereiken. Maar ook teleporteer panelen, die je veelvuldig zult gebruiken – ook voor de collectables. Daarnaast kun je bepaalde objecten slopen met een krachtige ground stomp, waterputten vullen en onzichtbare objecten tevoorschijn toveren met de mysterieuze kracht van de farao, die je in de woestijn kunt bemachtigen.

Het resultaat is een leuke mengelmoes van gameplay elementen, die je kris kras door elkaar gebruikt om de puzzels op te lossen en voortgang te boeken in het spel. De hoofdmoot van alle elementen is echter het bouwen zelf en daarin krijg je genoeg variatie voor je kiezen. Negen van de tien keer ben je ook volledig vrij in hoe je jouw constructie in elkaar steekt, maar soms moet je iets nabouwen of bepaalde hoogtes bereiken. Het zorgt voor genoeg variatie, wat mede te danken is aan de variatie in omgevingen, wat met gethematiseerde te bouwen constructies komt.

Feit is echter wel dat het bouwen bij vlagen wat lastig kan zijn. Dit komt doordat je sommige LEGO-stenen op een specifieke plek moet plaatsen, waarbij de game zegt dat het niet kan doordat andere stenen in de weg zitten. Maar gezien je met hoogteverschillen te maken hebt, is het wel degelijk mogelijk. Dit kan incidenteel wat priegelwerk worden en een beetje op de zenuwen werken. Daarnaast is het cameraperspectief ietwat beperkt. Je kunt in- en uitzoomen, alsook 360 graden om het bouwwerk draaien. Dit is meestal voldoende om een goed overzicht te krijgen, maar als je de laatste specifieke details wilt toepassen, kan het zijn dat je net niet genoeg zicht hebt vanwege de camerahoek. Een probleem kunnen we het echter ook niet noemen.

Hoe verder je in de game komt, des te groter de constructies worden die je moet maken. Dit zorgt natuurlijk voor een leuke uitdaging, maar komt ook met een element dat wat vervelend kan zijn. Constructies die je daadwerkelijk nodig hebt om van punt A naar B te komen, vereisen dat er een testrobot overheen gaat vooraleer je het kan afronden. Logisch, want het moet natuurlijk niet instorten als je er een stap op zet. De testrobot volgt volledig z’n eigen route en zorgt soms voor het instorten van een constructie door ergens tegenop te botsen, terwijl dat makkelijk ontweken kan worden. Ook kwam het voor dat de testrobot wel het eindpunt haalde, maar ons personage halverwege geblokkeerd werd. Het systeem is dus niet feilloos.

Backtracken

Als je puur het verhaal speelt en de verschillende levels voltooid om het pretpark in volle glorie te herstellen, mag je rekenen op een uurtje of zes aan gameplay. Ga je echter ook voor alle collectables, dan neemt dit aantal snel toe naar een uur of tien. Dit vereist wel een hoop backtracken, gezien je bepaalde locaties in levels pas kan bereiken na het verkrijgen van specifieke krachten zoals reeds aangehaald. Leuk is ook dat de game hierbij soms vraagt om reeds gebouwde constructies om te bouwen naar een andere opzet, zodat je ook na het uitspelen van het verhaal nog effectief met LEGO bezig bent.

Het backtracken voor de collectables komt echter wel met een nadeel. De verschillende levels bestaan uit kubussen die aan elkaar gekoppeld zijn, waar je heen kan via doorgangen. De structuur daarvan qua doorgangen kan echter verwarrend zijn, waardoor je de weg kwijtraakt. Hierdoor vervalt het backtracken een beetje in spoorzoeken en dat kan voor die ene laatste collectable onnodig veel tijd kosten. Met andere woorden: het level design had misschien ietsje meer gestructureerd gekund, maar dit gaat alleen op voor als je alle collectables wilt verzamelen. Als je het verhaal speelt, is het net wat meer lineair van opbouw, waardoor dit euvel niet aan de orde is.

Mooie stijl

LEGO Bricktales is voornamelijk een ontspannende game, waarin je qua bouwen de vrijheid krijgt. Leuk is ook dat je na het afronden van een constructie het verder kan aanvullen met versieringen in de sandbox modus. Je kunt het dus zo mooi maken als je zelf wilt. Dit alles ziet er van zichzelf overigens uitstekend uit in een haarscherpe 4K resolutie. LEGO werd nooit eerder zo realistisch in beeld gebracht en gezien alles in LEGO is opgebouwd, benadert het het concept LEGO meer dan de games van Traveller’s Tales. Daarbij is de framerate locked 60fps zonder enige dip, wat de performance uitstekend maakt op de Xbox Series X. Wat betreft de audio kunnen we kort zijn, de game kent geen gesproken dialogen en de muziek is bijpassend. Hetzelfde geldt voor de andere geluidseffecten. Het doet wat het doen moet, maar is verder niet bijzonder.

De presentatie, de gameplay en het bouwen: het steekt allemaal solide in elkaar en het is door de eenvoud een game voor jong en oud. Tot slot moeten we hierbij wel opmerken dat er helaas nog wat bugs in de game zitten. Het niet feilloos opereren van de testrobot is daar een mooi voorbeeld van, maar we hebben ook andere issues ervaren. Zo kan het voorkomen dat de hoverboard niet opgeborgen wordt als je de knop loslaat, waardoor je het spel opnieuw moet opstarten. Daarnaast doet dit hoverboard niet altijd wat je wilt. Vervelender is zelfs nog dat we bepaalde collectables niet kunnen bereiken, omdat de benodigde elementen blijven hangen in het level design. Het belemmert je niet om het verhaal uit te spelen, maar is wel wat vervelend.

Gespeeld op: Xbox Series X.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Nintendo Switch en pc.