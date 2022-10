Review | SteelSeries Apex 9 TKL – Een goed toetsenbord is een van de belangrijkste tools voor een gamer, maar gamers zijn er natuurlijk in alle soorten en maten. En dat geldt natuurlijk ook voor de ruimte die zij tot hun beschikking hebben. Mede daardoor hebben diverse fabrikanten zogenoemde ’ten key less’ (TKL) toetsenborden in hun assortiment opgenomen. In deze review nemen we een kijkje naar de SteelSeries Apex 9 TKL, een van de hoger gepositioneerde bedrade toetsenborden in het assortiment van deze fabrikant. Naast dat het toetsenbord ons in het gebruik zeker wist te overtuigen, zijn er ook wat andere factoren waarom dit een zeer interessante aankoop kan zijn.

Fantastisch simplistisch

Tussen al het geweld van andere merken met de meest uiteenlopende designs en gekke features door, heeft SteelSeries besloten om het met de Apex 9 TKL lekker simplistisch te houden. Het bordje an sich is weinig opvallend en heeft een erg neutraal uiterlijk. Onderop het toetsenbord vinden we pootjes die je op twee standen kan zetten om zo het typ comfort naar jouw wens te verbeteren en een compartiment waarin een key-puller zit, indien je wat van de toetsen moet verwijderen om ze bijvoorbeeld schoon te maken. Aan de achterkant zit een enkele USB-C aansluiting, waaraan je een USB-C naar USB-A kabel verbindt om het toetsenbord op je pc aan te sluiten.



Natuurlijk is het toetsenbord voorzien van RGB-verlichting, het is en blijft een gaming product, maar het is een erg aangename, rustige verlichting. Ook op de meest felle stand ondervinden wij in het donker geen hinder van de verlichting. De kleuren kan je aanpassen middels de SteelSeries Engine software die op zijn beurt verweven zit in SteelSeries GG. Gezien onze ervaring met soortgelijke software van andere fabrikanten, is de software van SteelSeries nog steeds niet helemaal wat het moet zijn. Veel opties voor verlichting en macro’s waren voor ons wat onduidelijk door de diverse pop-up schermen die tevoorschijn komen wanneer je iets wilt aanpassen. Er valt zeker mee te werken, maar sommige software pakketten van de concurrentie genieten eerder onze voorkeur.

Comfort aan de top

Vanaf de eerste toets die we indrukten wisten we al dat we verliefd zouden worden. De SteelSeries Apex 9 TKL maakt gebruik van SteelSeries’ eigen OptiPoint switches. Deze switches registeren jouw toetsaanslagen op basis van licht en het registratiepunt kan via de SteelSeries Engine software eenvoudig worden aangepast: Typing Mode voor 1mm en Gaming Mode voor 1,5mm. Deze switches hebben dat heerlijke clicky gevoel waar je naar op zoek bent zonder daar overdreven herrie bij te maken. Qua lay-out is de Apex 9 TKL ook spot-on. Gezien het een TKL model betreft ontbreekt natuurlijk een numpad, maar al het andere is prima in orde. We hebben al onze functietoetsen tot onze beschikking en daarnaast ook nog een scrollwiel om het volume mee aan te passen en een enkele knop om media mee te pauzeren en weer door te laten spelen.

Qua dagelijks gebruik zit het dus wel snor met de Apex 9 TKL, maar hoe zit het met de games? Daar kunnen we ook niks anders dan enthousiast over zijn. In snellere games, zoals DOOM Eternal voelde het echt alsof we sneller waren op de Apex 9 TKL dan een paar van de andere toetsenborden die we tot onze beschikking hebben. Dit zal volledig te danken zijn aan de fantastische OptiPoint switches. Een ander leuk detail is dat de switches zelfs te vervangen zijn wat de Apex 9 TKL een erg duurzaam product maakt. Mocht een van jouw switches het ooit opgeven, dan kan je deze met gemak zelf vervangen in plaats van dat je weer jouw zuurverdiende centjes moet uitgeven aan een ander toetsenbord. De Apex 9 TKL is namelijk niet specifiek goedkoop met zijn adviesprijs van € 149,99, maar je krijgt er aardig wat voor terug.

Finishing touches

Het moment dat je de Apex 9 TKL aanraakt merk je al direct dat we met kwaliteit te maken hebben. Het frame voelt stevig aan en ook de keycaps zijn robuust, maar verliezen daarmee geen greintje comfort. Hoewel de ondergetekende vervloekt is met grote handen, had ik geen last met het typen op de Apex 9 TKL. Ondanks het compacte formaat van 355mm x 128mm x 42mm, merkten we dat er absoluut niet aan af. Met een gewicht van 635 gram is het toetsenbord ook nog eens verrassend licht voor een met mechanische schakelaars.



In de verpakking treffen we het toetsenbord zelf met de eerder genoemde key-puller verwerkt in het bord zelf en een gevlochten USB-C naar USB-A kabel. Ook fijn is dat de USB-C aansluiting op de Apex 9 TKL zelf geen gekke inkepingen of iets dergelijks heeft. Mocht jouw kabel onverhoopt stukgaan, dan kan je er gewoon een willekeurige andere USB-C naar USB-A kabel op aansluiten. Wel zo prettig, nietwaar? Het pakket is daarmee compleet, waardoor er heel weinig op aan te merken valt.