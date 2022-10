Review | SteelSeries Arctic Nova 7X – Goed geluid is een belangrijk onderdeel als je druk aan het gamen bent en daarom reviewen we met enige regelmaat een headset. Verschillende merken passeren de revue en ditmaal is SteelSeries weer eens aan de beurt. De fabrikant is al geruime tijd een populaire keuze wegens hun comfort, geluid en compatibiliteit met meerdere platforms. Het bedrijf onthulde eind augustus een verversing van de Nova-reeks aan headsets en wij hebben de 7X, speciaal ontworpen voor de Xbox-consoles – onder handen genomen. Weet SteelSeries hun reputatie te prolongeren of niet? Lees vooral snel verder en dan krijg je het antwoord.

In de doos en het design

We kijken als eerste naar wat je allemaal krijgt nadat je € 199,99 hebt neergelegd, een prijs die zeker in het hogere segment valt als het gaat om headsets. Je ontvangt – naast natuurlijk de headset – ook de USB-C dongle (die dezelfde bijzondere, langwerpige vorm heeft als voorgaande versies), een USB-C (female) naar USB-A kabel, een standaard USB-A naar USB-C kabel waarmee je de headset kunt opladen (beide van 1,5 meter) en een 3,5mm jack kabel voor in de controller. Behoorlijk wat draadwerk voor een draadloze headset, waar we later iets meer over zullen vertellen.



Als je een blik werpt op de headset, zie je door de styling dat het hier duidelijk gaat om een headset van SteelSeries, met natuurlijk het logo aan de buitenkant van de oorschelpen. Omdat het hier gaat om de Xbox-variant van de Arctis Nova 7, is de headset nagenoeg geheel in het zwart, met als uitzondering de kenmerkende skiband van de fabrikant, die groen is. De behuizing van de koptelefoon is gemaakt van plastic, maar voelt door de matte finish niet zo aan en zit bovendien stevig in elkaar. Naast de verstelbare band – die je aan de hand van een aantal ‘notches’ aan de binnenkant langer of korter kunt maken – kun je ook de oorschelpen in- of uitschuiven. Dit gaat niet aan de hand van een kliksysteem, maar de schelpen schuiven met wat duw- en trekwerk naar binnen of buiten en zit robuust in elkaar.

Of dit systeem na verloop van tijd z’n kracht verliest, valt nog te bezien, maar daar hebben we voor nu niks van gemerkt. Qua besturing vind je op de rechteroorschelp de power- en Bluetooth knop en het ChatMix wiel, waarmee de balans tussen je chat en je in-game geluiden kunt tweaken. Links vind je de mute knop, het wiel voor het volume en de uitschuifbare microfoon. De microfoon kun je qua positie dus naar smaak afstellen en je chatgenoten horen je vol en helder, absoluut geen blikkerig geluid en soms een klein beetje ruis. De knoppen hebben geen duidelijke textuur, waarmee je ze aan de tast kunt herkennen dus het is even wennen waar alles zit, maar daarna is alles snel te vinden en voelt het geheel erg premium aan. Qua comfort kunnen we de Nova 7X met gemak uren dragen en hebben we geen klachten.

Volledige compatibiliteit

Het fijne aan de Arctis Nova 7X is dat hij – als één van de weinige headsets op de markt – compatibel is met eigenlijk ieder denkbaar platform. Je kunt de headset dus ondanks de Xbox-branding ook gebruiken voor je pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch (middels de dongle) en je smartphone of tablet (middels Bluetooth). Je kunt zelfs je smartphone én een console of pc tegelijk koppelen, waardoor de headset multifunctioneel ingezet kan worden voor als je tijdens een Teams-meeting op werk toch nog een paar headshots wilt uitdelen in Counter-Strike. Via de 2.4GHz dongle gaat de koptelefoon bovendien bijna 40 uur mee en als je gelijktijdig Bluetooth aanslingert, wordt dat teruggebracht naar ongeveer 25 uur en kun je na een kwartiertje opladen weer een uur of zes door. Meer dan prima statistieken dus.

De USB-C dongle heeft hetzelfde langwerpige ontwerp als de populaire Arctis 7P. Dit is niet praktisch, omdat de USB-A aan de voorkant van de PlayStation 5 geblokkeerd wordt en je dus niet bijvoorbeeld gelijktijdig een controller kunt opladen. Het grappige is, is dat de Xbox Series X|S helemaal geen USB-C poorten heeft en je dus gebruik moet maken van de meegeleverde kabel. Dan moeten we ons toch wel afvragen wat er dan zo speciaal voor de Xbox-consoles gemaakt is, los van het kleurenpalet van de headset. Een extra kabel is immers niet mooi, het kan stuk gaan of je kunt het kwijtraken. SteelSeries zou dus echt moeten overwegen om voor de volgende revisie het ontwerp van de dongle op de schop te gooien, want op deze manier is het voor geen enkele console handig. Functioneel heeft de dongle een toggle, waarmee je de headset kunt schakelen tussen compatibiliteit met de Xbox of andere consoles dan wel pc en we merkten qua geluidskwaliteit geen verschillen tussen de verschillende platforms.

Maar hoe klinkt het?

Nou, eigenlijk heel goed. Veel fabrikanten kiezen ervoor om meer nadruk te leggen op de bass tonen – want dat geeft sneller het idee van ‘goed geluid’ – maar in plaats daarvan heeft SteelSeries gekozen voor een neutraler geluidsprofiel. Dat wil overigens niet zeggen dat de bass niet aanwezig is, want die bromt er vrolijk op los en dat zonder dat de zuiverheid verstoord wordt. Ook de middentonen klinken prima, waardoor dialogen in een geluidsmix goed uit de verf komen en je een mooi onderscheid kan maken tussen verschillende geluiden en diens bronnen. Helaas heeft SteelSeries niet helemaal goed gekeken naar het hogere eind van het spectrum.

De treble tonen kunnen namelijk op momenten – net zoals de eerdergenoemde Arctis 7P – toch wat scherp klinken. Het is niet dat het luisterplezier er compleet door verstoord wordt, zó scherp is het nou ook weer niet, maar de karakteristieke ‘ping!’ van een M1 karabijn die leeg is, kan wel hard binnenkomen. Dat is jammer, want als SteelSeries hier de laatste puntjes op de i zou zetten, hadden we eigenlijk helemaal niks te klagen over het geluidsprofiel. Op pc kun je nog wel het één en ander tweaken via de parametrische EQ van de GG software suite, waar we verder niks over te klagen hebben, maar hierdoor vallen consoles weer buiten de boot. Ten slotte klinkt de Arctis Nova 7X niet heel ruimtelijk, hoewel 3D audio systemen zoals de Tempest Engine van de PlayStation 5 of Dolby Atmos op de Xbox Series X daar nog een handje kunnen helpen.