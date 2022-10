Playable Teaser – beter bekend als P.T. – greep in 2014 de gaming industrie bij de keel en hoewel het echte project achter de teaser, Silent Hills, waarschijnlijk nooit het levenslicht zal zien, houdt de demo jaren na dato de gemoederen nog steeds bezig.

In eerste instantie was het mogelijk om de teaser ook op de PlayStation 5 op te starten, maar werd daarna toch incompatibel gemaakt met het systeem. De technische knutselaar Lance McDonald – ook wel bekend als de man achter de 60fps patch voor Bloodborne – heeft het echter voor elkaar gekregen.

Via Twitter deelde hij een korte video waarin hij laat zien dat hij de teaser succesvol heeft opgestart op de PlayStation 5 middels een gehackte PlayStation 4 emulator. Hiervoor heb je echter ook een jailbroken PlayStation 5 nodig, waarover we onlangs al meer konden melden.

Kortom, hij heeft het voor elkaar gekregen, maar het is nog steeds niet voor de gewone consument mogelijk dit op een legitieme manier te doen.

hahahahhHAHHAHA I got P.T. working on a fully updated, non-jailbroken PlayStation 5! Eat shit, Konami! This console has never been jailbroken, I was able to transfer a hacked PS4 emulator from a different jailbroken PS5 using USB backup to unlock the game on my main PS5! pic.twitter.com/fDTklXVg1n

The gist of it is that you need to own P.T. legitimately on your PSN account and you need to have your PSN account activated on a jailbroken PS5 and on a normal, fully updated PS5.

— Lance McDonald (@manfightdragon) October 17, 2022