In 2014 bracht Konami P.T. uit in de PlayStation Store, wat een ‘playable teaser’ van Silent Hills was. Een angstaanjagende demo die nooit heeft mogen uitgroeien tot een volledige game doordat Konami en Kojima uit elkaar gingen. Konami besloot daarop om P.T. uit de PlayStation Store te laten verwijderen, maar dat was wat ongemakkelijk.

De persoon die onder andere verantwoordelijk was voor het proces op de achtergrond, ene ‘Pearl L’ heeft zich op Twitter (afgeschermd) uitgelaten over de situatie. Zij geeft aan geholpen te hebben om P.T. in de PlayStation Store te krijgen, een fake uitgever op te zetten en meer.

Zij was ook degene die nadien Sony heeft moeten bellen om te vragen de demo offline te halen en om een blokkade toe te passen op nieuwe downloads.

“I helped get this product set up on the storefronts, fake publisher and everything. And I was the one who had to call Sony and ask them to take it down and block redownloads. That was a super fun conversation.”

Om een blokkade op de download toe te passen hebben mensen bij Sony naar een workaround moeten zoeken, omdat het ongebruikelijk is om downloads in z’n geheel te blokkeren. En dat was vrij ongemakkelijk omdat Sony veel moeite heeft gedaan om P.T. überhaupt toe te laten. Het kwam met veel ‘operationele uitzonderingen’, aldus Pearl L.

Ondanks deze ongemakkelijke situatie was Sony de moeilijkste niet en volgens haar was het fantastisch om met Sony samen te werken. Desalniettemin had ze graag gezien dat het anders was gegaan, doelend op P.T. in algemene zin.