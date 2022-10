Sony brengt steeds meer PlayStation-exclusives naar de pc en één van de volgende die aan de beurt is, is Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. De game komt op 18 november uit, maar nu is al bekend wat voor hardware je moet hebben om het spel te kunnen spelen.

Om de game überhaupt te kunnen draaien heb je in ieder geval een GTX 950 of vergelijkbare AMD variant nodig. De CPU moet minimaal een Intel i3-436 of vergelijkbare AMD variant zijn. Als je dat hebt, kan je Marvel’s Spider-Man: Miles Morales op 720p en 30fps draaien met een ‘very low’ grafische setting.

Wil je echt gebruikmaken van alle toeters en bellen die de game te bieden heeft, dan moet je pc minimaal beschikken over een RTX 3080 of Radeon RX 6950XT. De CPU moet een Intel i7-12700K of AMD Ryzen 9 5900X zijn. Je speelt het spel dan in 4K en op 60 frames per seconde en de grafische setting is dan ‘ray-tracing very high’.

Wat hier tussenin ligt en alle andere details die je moet weten over de specificaties van Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, zie hieronder.