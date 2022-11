Ruim een week geleden brachten Insomniac Games en de Nederlandse studio Nixxes de pc-versie van Marvel’s Spider-Man: Miles Morales uit, nadat de game in 2020 verscheen voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Zoals je in onze special kon lezen zijn we zeer te spreken over deze pc-port, al betekent dat niet dat de game foutloos is. Daarom is het spel op de pc nu van een eerste patch voorzien.

De update is niet al te uitgebreid, maar kent toch wat mooie verbeteringen. Zo zijn ray-traced schaduwen en reflecties nu verbeterd en is zou de performance gedurende cut-scènes nu ook wat beter moeten zijn. Check de patch notes hieronder voor alle details.