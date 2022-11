Special | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales op pc – Na de uitstekende pc-port van Marvel’s Spider-Man Remastered was het een kwestie van, niet al te veel, tijd alvorens Miles Morales ook zijn weg naar pc zou vinden. Nog geen drie maanden later heeft de pc-community reeds zijn tanden in deze game kunnen zetten en aan de eerste reacties op Steam te zien, is die ervaring voor de meeste gamers zeer positief. Wat ons betreft is dat geen verrassing. Marvel’s Spider-Man Remastered was immers een prima port uit de stallen van het Nederlandse Nixxes en gezien Miles Morales min of meer op dezelfde fundering is gebouwd, zou het ons verbazen als de kwaliteit plots flink minder zou zijn.

Bekend terrein

Hoewel Miles Morales zeker een toffe game is, wist hij ons destijds niet zo zeer te imponeren als de oorspronkelijke Marvel’s Spider-Man. Dit alles heeft er mee te maken dat het niet echt een nieuwe game is, maar meer een soort stand-alone uitbreiding. Maar wel een verdomd goede. Onze test-pc had er in ieder geval weer zin in.

• CPU: AMD Ryzen 3700X – 3,6Ghz

• RAM: 32GB Corsair Vengeance LPX – 3200Mhz

• GPU: MSI Radeon 6900XT Gaming Z Trio – 16GB

• Moederbord: MSI B550 Gaming Plus

• Opslag: WD_Black SN850 1TB, 2TB Crucial MX500

• Scherm: LG UltraGear 27GL850 – 1440P, 144hz

Binnen verwachting

We hebben Marvel’s Spider-Man: Miles Morales geïnstalleerd op de WD_Black SSD, gezien deze dezelfde snelheid als een SSD in de PlayStation 5 heeft. Het mag voor zich spreken dat de game vliegensvlug start en er geen merkbaar verschil is ten opzichte van de PlayStation 5-versie. Ook in-game met het slingeren door de stad hebben we geen texture pop-in of iets dergelijks waar mogen nemen. De performance is eigenlijk precies wat we ervan hadden verwacht, want op nagenoeg elk vlak is de game in technisch opzicht gelijk aan Marvel’s Spider-Man Remastered.

Niks nieuws onder de zon

Deze kop klinkt wellicht negatiever dan dat we hem eigenlijk bedoelen. We hebben het immers over het technische aspect van deze port. En wanneer we zeggen dat er niks nieuws onder de zon is, is dat positief in deze context. De performance op ons systeem was nagenoeg identiek aan die van Marvel’s Spider-Man Remastered. Dit betekende voor ons: alle instellingen zo hoog mogelijk op een 1440p resolutie en we werden wederom getrakteerd op een behoorlijk stabiele 120fps. Dit gecombineerd met de terugkerende HDR-ondersteuning zorgde ervoor dat we soms iets te lang als een soort toerist aan het rondkijken waren in plaats van dat onze focus op een missie lag.

Andere terugkerende sterren in deze show zijn natuurlijk de ondersteuning voor Nvidia’s DLSS en AMD’s Fidelity FX Super Resolution. Met deze slimme upscalers kan je Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ook heerlijk laten draaien op wat zwakkere systemen. Maar ook op jouw krachtige systeem nog nét die extra frames erbij krijgen om hem mooi stabiel te laten draaien op een framerate naar jouw keuze, behoort tot de opties.



Middels Fidelity FX hebben wij Miles Morales ook prima op 144fps, het volledige spectrum van de door ons gebruikte monitor, kunnen draaien. Deze waarnemingen hebben we overigens wederom met behulp van een fps-counter moeten vaststellen. Een ingebouwde benchmarktool schittert nog altijd in afwezigheid.

Waar Fidelity FX wederom volledig tot zijn recht kwam in de speelsessies was bij het gebruik van ray tracing. De ray tracing opties an sich zijn ongewijzigd ten opzichte van Marvel’s Spider-Man Remastered. Dit betekent dus aparte instellingen voor reflecties en geometrie. Een game zoals Miles Morales is prima speelbaar met minder dan 60fps, maar als je dan toch op een krachtige pc aan het gamen bent, wil je toch wel graag op dat magische getal zitten. De Fidelity FX versie in Miles Morales betreft versie 2.1, die tijdens onze speelsessies wonderschoon presteerde. De beeldkwaliteit bleef in ons geval erg goed met hier en daar een klein beetje ruis op de grafisch zwaarste momenten.

Volledige controle

Qua besturing is er over Miles Morales ook niet veel nieuws te melden. Met muis en toetsenbord is de game alleszins speelbaar, maar een controller geniet toch wel écht de voorkeur om door de straten van New York te slingeren. Waar we de vorige keer de adaptive triggers van de DualSense niet aan de praat kregen, lukte dat deze keer wel zonder enige moeite. We plugden de DualSense in onze pc en voelden direct de weerstand die je verwacht van de triggers. Dus dat is iets wat we zeker als een pluspunt kunnen noteren tegenover onze ervaring met Marvel’s Spider-Man Remastered destijds. Natuurlijk werkt een controller met de Xbox-layout ook nog steeds erg goed, maar dan moet je het natuurlijk zonder de unieke DualSense-features doen.

Conclusie

Wij begrijpen ook dat deze tekst wellicht een beetje aanvoelt als ‘oud brood in nieuwe zakken’ en daar zit ook een kern van waarheid in. Maar als er met dat oud brood weinig mis was, waarom zou je het dan weggooien? Marvel’s Spider-Man: Miles Morales is net als Marvel’s Spider-Man Remastered gewoon een erg goede overzetting naar pc. De performance is precies wat we er van hebben verwacht en is erg gebalanceerd te noemen. De game is niet overdreven zwaar en is op allerlei set-ups prima te spelen. Waar wij ook erg tevreden mee zijn is dat we in Miles Morales onze DualSense deze keer zonder slag of stoot hebben kunnen gebruiken. Weer een puik staaltje werk van Nixxes dus.