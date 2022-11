Eerder dit jaar verscheen Marvel’s Spider-Man al voor pc. Deze pc-port is zeker de moeite waard en als je die game inmiddels uit hebt, kun je nu aan de slag met Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Deze game is door Sony in samenwerking met port specialist Nixxes uitgebracht op Steam.

De game is natuurlijk aangepast op de pc om de speler een zo goed mogelijke ervaring te bezorgen. Binnenkort zullen we er in een special dieper op ingaan. Voor nu kan je genieten van de launch trailer, zie hieronder.

Voor meer informatie over deze pc-port kan je hier op het PlayStation Blog terecht.