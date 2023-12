Insomniac Games levert de afgelopen jaren puik werk af met een sterke line-up aan titels, waaronder de Spider-Man-games. De studio bracht in november van 2020 het mini-vervolg Spider-Man: Miles Morales uit en sindsdien heeft de game het qua verkoopcijfers uitstekend gedaan.

Sinds de release is de game met de titulaire held Miles Morales ruim 10 miljoen keer verkocht, aldus een thread op Reddit. Met die aantallen is meer dan 260 miljoen dollar omzet gehaald en is de “return on investment” zo’n 122%. Het budget is dus terugverdiend en daarbovenop mochten ontwikkelaar en uitgever nog flink wat bijschrijven.

Ook Spider-Man Remastered heeft het goed gedaan met vier miljoen verkochte units en zo’n 11 miljoen dollar aan winst. Hierbij moeten we wel de nuance plaatsen dat de cijfers wat verouderd zijn, wat kan betekenen dat de verkopen en uiteindelijke winst nog hoger liggen.