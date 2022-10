We naderen in rap tempo het einde van het jaar en dat betekent dat 343 Industries eindelijk een aantal beloofde features gaat opleveren voor Halo Infinite. Begin november is het eindelijk zo ver en de Amerikaanse studio heeft een nieuwe video gedeeld waarin men uitlegt wat we allemaal mogen verwachten.

Ten eerste is er natuurlijk de campaign coöp modus. Het is straks mogelijk om met drie andere spelers de campagne van Halo Infinite te doorlopen. Qua voortgang zal alles opgeslagen worden na een sessie en er wordt bij de start van een sessie altijd gekeken naar de speler die het minste van de game heeft gezien, zodat ze niks van het verhaal missen.

Daarnaast is er natuurlijk naar de multiplayer gekeken. Het progressiesysteem zal met de aankomende update namelijk op de schop gaan en het krijgt een separaat XP-systeem voor de battle pass. Daarnaast komen er twee nieuwe Arena maps: ‘Argyle’ en ‘Detachment’. Beide maps zijn gebouwd in de Forge-modus.

Daarover gesproken: ook de Forge-modus is onderdeel van deze update. 343 Industries benadrukt wel dat de modus vanaf de launch nog in “open beta” zal zijn, maar gezien het feit dat het team zelf al twee maps heeft kunnen bouwen met de toolset, zit het allemaal al vrij robuust in elkaar.

De volledige video kun je hieronder bekijken en de winter update voor Halo Infinite wordt op 8 november uitgerold naar alle spelers.