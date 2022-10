Na Resident Evil 2 en 3 te hebben voorzien van een remake, is Capcom nu bezig om Resident Evil 4 dezelfde behandeling te geven. De game zal op 24 maart 2023 al in de winkels liggen en je hebt dan keuze uit een aantal edities.

Buiten de normale uitgave van Resident Evil 4 zal er een Deluxe Edition en een Collector’s Edition beschikbaar worden gesteld. De eerstgenoemde kost € 79,99 en bevat het spel en een aantal digitale items. Deze items zijn als volgt:

A set of Casual and Romantic costumes for Leon and Ashley

Both Hero and Villain costumes and visual filters for Leon

The Sentinel Nine and Skull Shaker deluxe weapons

The Treasure Map: Expansion, which unlocks additional treasures for players to unearth through the game

A pair of cosmetic Sporty Sunglasses

The ability to swap the remake’s soundtrack for that of the original Resident Evil 4

De Collector’s Edition van de Resident Evil 4 remake bevat dezelfde digitale content als de Deluxe Edition, maar dan met nog meer extra’s, die veelal fysiek van aard zijn. Deze zijn als volgt:

Steelbook case

Digital soundtrack

Leon S. Kennedy figure

Artbook

Physical map of the game

Decorative box

Hiervan is vooralsnog geen Europese prijs bekend. In Amerika kost deze editie $249,99, dus verwacht een vergelijkbare prijs in euro’s.

Koop je de reguliere versie – die € 69,99 kost – dan kan je ook wat bonus content krijgen, tenminste als je het spel reserveert. Als je dat doet, krijg je het volgende: