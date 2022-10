De Resident Evil showcase van eerder deze week bood ons weer een nieuwe blik op de aankomende remake van Resident Evil 4. Zo kregen we een nieuwe trailer en gameplaybeelden te zien. Na de showcase kwamen er steeds wat meer details over de game naar buiten. Zo onthulde Capcom de verschillende edities van de remake en bleek dat er een gratis upgrade van last-gen naar current-gen wordt aangeboden.

Nu zijn we opnieuw wat details rijker en ditmaal draait het om de speelduur van de Resident Evil 4 remake. Aangezien we hier met een remake te maken hebben, staat het niet per definitie vast dat de content volledig gelijk is aan die van het origineel. Zo koos de ontwikkelaar er met de remake van Resident Evil 3 voor om bepaalde content te schrappen en dit kan de speelduur beïnvloeden.

Producer Hiroyuki Kobayashi heeft nu in een interview aangegeven dat Capcom goed heeft geluisterd naar de reacties op de remakes van Resident Evil 2 en 3. Niet alleen de positieve feedback werd meegenomen, maar ook juist de kritiek die er was. Dat heeft erin geresulteerd dat de speelduur van de remake van Resident Evil 4 zo goed als gelijk is aan die van het origineel, aldus Kobayashi.

“When we started production on Resident Evil 4, we looked into what people thought was good [in the Resident Evil 2 and Resident Evil 3 remakes] and what could’ve been done better. One example is the playtime for Resident Evil 4 is about the same as the original game.”