Spreek jij soms met je vrienden via Discord Voice chats op de Xbox, dan ben je ook gewend met het vrij omslachtige proces om zoiets in gang te zetten. Wel, dit gaat nu veranderen, want Microsoft gaat de Discord server voice chat-ondersteuning stroomlijnen op de Xbox One en Xbox Series X|S.

Gebruikers moeten eerst hun Xbox en Discord accounts koppelen om nadien de mobiele Xbox app te downloaden naar hun telefoon, die ook weer gelinkt moet zijn. Bij gebruik moeten calls vervolgens weer via een transfer overgezet worden. In plaats van al deze stappen werkt Microsoft aan een optie om dit gelijk via de Xbox te doen.

Gebruikers hebben straks de mogelijkheid om een Discord server en spraakkanaal te starten door te klikken op de Discord knop in de Guide onder Parties & chats. Zolang hun Discord en Xbox-accounts gekoppeld zijn, kunnen ze direct vanaf hun console lid worden van een spraakkanaal.

De aangepaste manier van werken is momenteel enkel beschikbaar voor Xbox Insiders in de Alpha en Alpha Skip-Ahead ring. Een publieke release zou niet ver weg zijn.