Het bekende elektronicaconcern Philips gaat zich nog meer op gaming richten, zo heeft het bedrijf aangekondigd. In samenwerking met MMD (displayspecialist en merklicentiepartner voor Philips-monitoren) is de Evnia-lijn aangekondigd. Dit is een reeks van monitoren en accessoires, die een directe aansluiting moeten vinden op gamers.

De producten zijn specifiek afgestemd op de hoge eisen van gamers zonder hierbij naar eigen zeggen een premium en elegante uitstraling uit het oog te verliezen. Met de Evnia-lijn wil men het gaming stereotype doorbreken, hoewel de vraag is of die niet allang doorbroken is.

De eerste producten die uitgebracht zullen worden zijn de volgende:

Philips Evnia 34M2C7600MV – Een curved monitor met een resolutie van 3440 x 1440 pixels en HDR 1400. De mini-LED-achtergrondverlichting van de monitor met 1.152 zones zorgt voor diepere zwarttinten en helderdere witten, dankzij de verbeterde controle van de verlichting en contrastverhouding. Ambiglow draagt bij aan de algehele immersie van een game. De verversingssnelheid is 165Hz en verder kent de monitor ultra-lage input lag en Adaptive-Sync.

Twee toetsenborden (SPK8508 en SPK8708)

Twee muizen (TAG5208 en TAG7208)

Muismat (SPL7508)

In navolging van de eerste Evnia monitor – die vanaf december verkrijgbaar is – zullen er midden januari nog drie monitoren bijkomen. Dit zijn de 42M2N8900, 34M2C8600 en 27M2C5500W. Het zijn overigens erg prijzige schermen.

34M2C7600MV – € 2069,-

42M2N8900 – € 1959,-

34M2C8600 – € 1849,-

27M2C5500W – € 579,-

De accessoires zullen in juni 2023 verkrijgbaar zijn.