Vandaag de dag verwacht niemand meer een instructieboekje bij een fysieke game. In het PlayStation 2-tijdperk was dat wel anders, want toen werd elke game van een uitgebreide papieren handleiding voorzien. Ben je benieuwd hoe deze er uit zagen of wil je herinneringen ophalen, dan kan dat nu.

Er is iemand zo gek geweest om van alle PlayStation 2-games die zijn uitgegeven in Amerika de instructieboekjes te scannen en digitaal aan te bieden. Deze persoon heeft dit alles onder de alias ‘Kirkland’ op archive.org gezet.

Deze persoon zegt dat hij dit simpelweg uit liefde voor de console heeft gedaan. Het heeft wel aardig wat bloed, zweet en tranen gekost om dit voor elkaar te krijgen. Ten eerste heeft de volledige collectie bij elkaar krijgen hem ongeveer 22 jaar en $40.000 gekost.

Ten tweede heeft het hem nadien duizenden uren gekost om alle 1900 boekjes te scannen en dat neemt in totaal maar liefst 230GB in beslag. Ben je benieuwd naar het resultaat, dan kan je dat hier terugvinden.

Kirkland laat weten nog niet klaar te zijn. Hij wil namelijk nog verbeteringen doorvoeren, zoals geen zichtbare randen of vouwen en perfecte teksten.