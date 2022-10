Na twee succesvolle bioscoopfilms is de blauwe egel weer behoorlijk populair. Vroeg of laat mag je verwachten dat een partij als Netflix daar bovenop duikt om ook een graantje van dat succes mee te pikken. En dus is Sonic Prime geboren, de volgende 3D-geanimeerde serie over Sonic en zijn vrienden na Sonic Boom, voornamelijk bekend van die fantastische Wii U-game die daarop aansloot.

Onze concullega’s van IGN hebben het een en ander op Twitter geplaatst, waaronder de datum van 15 december. Vanaf die datum zal de serie te kijken zijn op Netflix. Daarnaast hebben zij ook nog wat posters gedeeld, waarop we een paar belangrijke castleden voorbij zien komen. Lopen jullie warm voor een serie over Sonic, met name sinds de afgelopen twee bioscoopfilms? Laat het ons weten in de comments.